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11:17, 25 апреля 2023Спорт

Бывший боец UFC оказался под угрозой тюрьмы после уличной драки

MMA Fighting: полиция выдала ордер на арест экс-бойца UFC Нэйта Диаса после уличной драки

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нэйт Диас оказался под угрозой тюрьмы из-за уличной драки. Об этом сообщает MMA Fighting.

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его подозревают в нанесении побоев второй степени. Отмечается, что за это спортсмен может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет, штрафом в размере двух тысяч долларов или и тем, и другим.

Инцидент произошел 21 апреля после турнира по боксу Misfits Boxing. Находясь на улице, 38-летний спортсмен схватил незнакомого мужчину, применил удушающий прием и нанес ему удары коленом по голове и животу. После этого его оппонент потерял сознание и упал на землю.

Всего за профессиональную карьеру Диас провел 34 боя, 21 из которых завершился победой. В ноябре 2022 года онпокинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

Дарья Коршунова
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