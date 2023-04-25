Лавров доложит содержание послания по зерновой сделке Путину
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание послания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке еще предстоит доложить главе государства Владимиру Путину. Трансляция пресс-конференции велась на сайте дипведомства.
Лавров подчеркнул, что о реакции президента сообщат. Также министр отметил, что возможная утечка содержания документа может свидетельствовать о попытке оказать давление на Москву.
«Если эту бумагу предали гласности, это будет не очень прилично, это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — подчеркнул он.
Ранее Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.