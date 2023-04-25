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20:59, 25 апреля 2023Мир

Лавров доложит содержание послания по зерновой сделке Путину

Лавров: возможная утечка послания Гутерриша может свидетельствовать о давлении на Москву
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание послания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке еще предстоит доложить главе государства Владимиру Путину. Трансляция пресс-конференции велась на сайте дипведомства.

Лавров подчеркнул, что о реакции президента сообщат. Также министр отметил, что возможная утечка содержания документа может свидетельствовать о попытке оказать давление на Москву.

«Если эту бумагу предали гласности, это будет не очень прилично, это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.

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Варвара Кошечкина
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