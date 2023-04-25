Раскрыты планы по открытию ресторанов Rostic's после ребрендинга

Гендир «Юнирест» Шаманская: 66 ресторанов Rostic's откроются в ближайшее время

В ближайшее время 66 ресторанов Rostic's откроются в России после ребрендинга. Об этом заявила генеральный директор «Юнирест» Татьяна Шаманская, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Буквально в течение нескольких ближайших дней мы планируем открыть 25 ресторанов в Москве, 15 ресторанов на территории ХМАО, а потом откроем оставшиеся 26 ресторанов в Московской области в течение мая», — сказала она.

По словам собеседницы «Ленты.ру», это стало возможно, потому что сделка по передаче активов компании полностью завершилась.

Мы готовы обслуживать гостей под новым брендом Татьяна Шаманская гендиректор «Юнирест»

25 апреля в Москве после ребрендинга открылся флагманский ресторан Rostic's. «Лента.ру» опубликовала фото флагманского ресторана сети.

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая являлась владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка. Перед продажей российская дочерняя компания американской Yum! Restaurants сменила название на «Юнирест».

Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российскому покупателю были переданы активы, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's.

Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия. По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Корпорация Yum! Brands начала переговоры о продаже KFC в начале июля 2022-го. Правообладатель заявил, что сеть фастфуда ждет переименование и ребрендинг. Все будет идти постепенно — первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны. Большинство точек сети, которые принадлежат российским франчайзи, обновят стиль позднее. Еда и вкусы при этом останутся прежними, пообещали в компании.