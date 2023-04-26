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06:27, 26 апреля 2023Спорт

В команде Диаса высказались о грозящем бойцу из-за уличной драки тюремном сроке

В команде Диаса объяснили участие бойца в уличной драке словами «это была самооборона»
Нэйт Диас

Нэйт Диас. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Зак Розенфилд, представитель бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйта Диаса, высказался о тюремном сроке, грозящем спортсмену из-за уличной драки. Его слова приводит MMA Junkie.

«Данные явно указывают на то, что тренированный боец Родни Петерсен агрессивно преследовал Нэйта с намерением вступить с ним в драку, а Нэйт действовал исключительно в рамках самообороны», — объяснил Розенфилд.

Ранее 25 апреля MMA Fighting сообщил, что полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаса. Его подозревают в нанесении побоев второй степени. Отмечается, что за это спортсмен может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет, штрафом в размере двух тысяч долларов или и тем, и другим.

Всего за профессиональную карьеру Диас провел 34 боя, 21 из которых завершился победой. В ноябре 2022 года он покинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

Ксения Курашкина
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