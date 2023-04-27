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19:39, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде
Марат Касем

Марат Касем. Кадр: Diplomatrutube / YouTube

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что до суда Касем будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. «С 23:00 до 7:00 он обязан быть дома по месту прописки и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке», — говорится в сообщении.

В марте суд в Риге оставил Марата Касема под арестом на два месяца. Апелляцию защиты шеф-редактора «Sputnik Литва» на изменение меры пресечения также отклоняли в январе.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не сможет избежать ответственности за задержание шеф-редактора «Sputnik Литва». По ее словам, арест Касема должен стать «символом тотального беспредела, который сейчас творится на территории стран коллективного Запада».

О задержании шеф-редактора «Sputnik Литва» в Латвии стало известно 5 января. Касема поместили в Рижскую центральную тюрьму. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.

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Олег Давыдов
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