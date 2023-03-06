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12:52, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Суд в Латвии оставил под арестом шеф-редактора «Sputnik Литва»

Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема еще на два месяца

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Он будет находиться в латвийской тюрьме еще два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору "Sputnik Литва"», — говорится в сообщении.

Касем останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию.

В январе суд в Риге уже отклонял аппеляцию защиты Касема на изменение меры пресечения. Журналиста оставили под стражей.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не сможет избежать ответственности за задержание шеф-редактора «Sputnik Литва». По ее словам, арест Касема должен стать «символом тотального беспредела, который сейчас творится на территории стран коллективного Запада».

О задержании шеф-редактора «Sputnik Литва» в Латвии стало известно 5 января. Касема поместили в Рижскую центральную тюрьму. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.

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Евгения Наумова
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