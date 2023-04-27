В Молдавии захотели сократить штат российского посольства

Молдавский депутат Кептонар предложил сократить штат посольства России до шести человек

Штат российского посольства стоит сократить до шести человек. С такой инициативой выступил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар, передает РИА Новости.

«Хочу попросить министерство иностранных дел инициировать дискуссии и рассмотреть возможность, чтобы Молдавия попросила Российскую Федерацию паритета в количестве сотрудников дипломатов», — заявил он. По словам парламентария, у Молдавии шесть аккредитованных в РФ дипломатов, и столько же должно быть у российского диппредставительства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. По ее мнению, Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос.

19 апреля в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Отмечалось, что решение было принято после «неподобающего поведения» сотрудников посольства РФ, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. В российском МИД между тем пообещали ответ на объявление посла России Олега Васнецова персоной нон грата.