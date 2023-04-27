Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели сократить штат российского посольства

Молдавский депутат Кептонар предложил сократить штат посольства России до шести человек
Здание посольства РФ в Кишиневе

Здание посольства РФ в Кишиневе. Фото: Justin Forest / Wikimedia

Штат российского посольства стоит сократить до шести человек. С такой инициативой выступил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар, передает РИА Новости.

«Хочу попросить министерство иностранных дел инициировать дискуссии и рассмотреть возможность, чтобы Молдавия попросила Российскую Федерацию паритета в количестве сотрудников дипломатов», — заявил он. По словам парламентария, у Молдавии шесть аккредитованных в РФ дипломатов, и столько же должно быть у российского диппредставительства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. По ее мнению, Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос.

19 апреля в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Отмечалось, что решение было принято после «неподобающего поведения» сотрудников посольства РФ, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. В российском МИД между тем пообещали ответ на объявление посла России Олега Васнецова персоной нон грата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Петербургский школьник покурил вейп и попал в больницу
Выпивший уксус ребенок умер в российской больнице за 10 дней до своего трехлетия
В России отреагировали на штрафы за ношение Георгиевских лент в Молдавии
Количество загоревшихся домов в Курганской области достигло 20
ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене
Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху
Минфин задумался об идее не платить за иностранные активы деньгами
Кандидат в президенты Турции от оппозиции счел антироссийские выпады неверными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.