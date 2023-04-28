Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 28 апреля 2023Наука и техника

Усовершенствован органоид сердца

Cell Reports: в органоид сердца внедрили сосудистую систему

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Австралийская команда ученых из Кимрского научно-исследовательского института Бергхофера усовершенствовали органоид сердца: в нее внедрили сосудистую систему. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Органоиды — крошечные модели органов, которые выращиваются из плюрипотентных стволовых клеток человека. До этого момента специалистам удавалось создавать сердца из клеток, удерживающих ткани вместе, и клеток, заставляющих сердца сокращаться.

Новая работа показала возможность сформировать клетки сосудистой системы. Такие органоиды более точно имитируют человеческое сердце и позволят проводить гораздо более точные испытания новых лекарств, а также приблизят исследователей к созданию полноценных трансплантатов.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Каждый из выращенных органоидов обладает размером с семя — всего 1,5 миллиметра в поперечном сечении. Однако внутри находится 50 тысяч клеток.

Теперь авторы планируют сосредоточиться на поиске терапевтических средств для восстановления различных типов повреждений сердца. Одно из таких направлений — воспаление, которое является реакцией организма на нарушение обмена веществ или COVID-19. Это приводит к тому, что сердце не может полностью расслабиться, а также наполниться достаточным количеством крови.

В апреле 2023 года сотрудники Мюнхенского технического университета (TUM) представили полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток человека. Команда стала первой в мире, которой удалось создать модель сердца как из клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов), так и из клеток внешнего слоя сердечной стенки (эпикард).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?
Третьяк оценил запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею
Парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы
Стало известно о ликвидации командира элитного подразделения ВСУ
МИД Испании вызвал посла России из-за публикации диппредставительства в соцсетях
В Великобритании похвалили российскую «Армату»
Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении
В России резко выросло число трудовых мигрантов из Узбекистана
В Сербии опровергли сообщения о госпитализации Вучича
В приграничном российском регионе у маяка для навигации самолетов нашли дрон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.