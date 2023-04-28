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17:19, 28 апреля 2023Спорт

Агент Ничушкина прокомментировал информацию о пьяной девушке в номере игрока

Агент Валерия Ничушкина Марк Гандлер опроверг информацию о пьяной девушке в номере игрока

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Марк Гандлер, агент российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, прокомментировал информацию, что в номере игрока обнаружили пьяную девушку. Слова Гандлера приводит РИА Новости.

«Валерий отсутствует по личным причинам. Никакого отношения к инциденту, описываемому в СМИ, он не имеет», — заявил агент.

Ранее 28 апреля The Denver Post заявил, что в гостиничном номере Ничушкина нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Также она подчеркнула, что «ей не следовало приезжать в США и что какой-то плохой человек взял ее паспорт». Отмечается, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже Гандлер опроверг информацию об этих проблемах. «Ничушкин покинул "Колорадо" из-за проблем с алкоголем? Это не так», — отметил он.

Андрей Стрельцов
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