Назван модный весенний тренд в отношениях

Yahoo Life: весной люди ходят на множество свиданий, чтобы разнообразить личную жизнь

Специалист по отношениям Эмма Хаторн назвала новый весенний тренд в сфере свиданий. Сейчас на пике популярности spread dating (широкие знакомства), приводит ее слова издание Yahoo Life.

Хаторн утверждает, что зимой люди искали себе постоянных партнеров, чтобы сделать долгие холодные вечера интересными и романтичными. Однако с приходом весны появился новый модный тренд: люди не сдерживают себя и ходят на множество свиданий, чтобы максимально разнообразить личную жизнь.

Это тактический подход к свиданиям, который позволяет побывать на нескольких свиданиях за короткий промежуток времени, чтобы найти идеального партнера Эмма Хаторн специалист по отношениям

Хаторн добавила, что такой стиль поведения подходит тем, кто любит знакомиться и много общаться. «У людей появляется множество сексуальных и романтических партнеров, у приверженцев spread dating нет необходимости полагаться только на одного человека», — объяснила она.

Романтичным и чувствительным натурам следует отказаться от череды свиданий, считает Хаторн. «Для таких людей жонглирование партнерами может обернуться стрессом, — говорит она. — Все дело в личном пространстве и подходе к жизни».

Напоследок Хаторн напомнила, что в поисках идеального партнера нужно не забывать об эмоциях и чувствах других людей.

Ранее мужчины подсказали женщинам способы понравиться на первом свидании. Мужчины посоветовали больше их слушать.

