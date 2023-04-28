Microsoft «подружила» Windows 11 с iPhone

Microsoft добавила в Windows поддержку iPhone и других смартфонов

Microsoft запустила функцию Phone Link для подключения смартфонов Apple к компьютерам и их поддержки на Windows 11. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

О запуске функции Phone Link заявил представитель корпорации Али Акгун. «Сегодня мы рады сообщить, что Microsoft Phone Link для iOS в Windows 11 начинает развертываться для нашей глобальной аудитории на 39 языках на 85 рынках», — сообщил он. Новый сервис будут развертывать постепенно, все пользователи актуальной ОС должны получить к нему доступ до конца мая.

По словам специалистов, опция позволит «подружить» компьютер на Windows 11 и iPhone — или телефон любого другого бренда. Для подключения нужно отсканировать QR-код, появившийся на экране ПК.

После подключения пользователи смогут просматривать уведомления со своего смартфона на экране компьютера, а также общаться с абонентами из списка контактов и совершать звонки. «Если ваш телефон спрятан в карман во время презентации или работы, вы будете получать уведомления на свой ПК с Windows и сможете выбрать, какое действие предпринять», — отметил Акгун.

Для того чтобы совершить сопряжение между компьютером и iPhone, необходимы iOS 14 или более новая версия ОС, активное соединение Bluetooth, компьютер с Windows 11, актуальная версия приложения Phone Link. Ранее функция Phone Link стала доступна владельцам Android-устройств.

В конце марта пользователям Windows 11 дали возможность получать обновления системы вне очереди. Новая настройка позволяет получать апдейты на компьютер максимально быстро — сразу же, как только они вышли.