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04:31, 28 апреля 2023Наука и техника

Microsoft «подружила» Windows 11 с iPhone

Microsoft добавила в Windows поддержку iPhone и других смартфонов

Фото: Aleksander Vlad / Unsplash

Microsoft запустила функцию Phone Link для подключения смартфонов Apple к компьютерам и их поддержки на Windows 11. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

О запуске функции Phone Link заявил представитель корпорации Али Акгун. «Сегодня мы рады сообщить, что Microsoft Phone Link для iOS в Windows 11 начинает развертываться для нашей глобальной аудитории на 39 языках на 85 рынках», — сообщил он. Новый сервис будут развертывать постепенно, все пользователи актуальной ОС должны получить к нему доступ до конца мая.

По словам специалистов, опция позволит «подружить» компьютер на Windows 11 и iPhone — или телефон любого другого бренда. Для подключения нужно отсканировать QR-код, появившийся на экране ПК.

После подключения пользователи смогут просматривать уведомления со своего смартфона на экране компьютера, а также общаться с абонентами из списка контактов и совершать звонки. «Если ваш телефон спрятан в карман во время презентации или работы, вы будете получать уведомления на свой ПК с Windows и сможете выбрать, какое действие предпринять», — отметил Акгун.

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Для того чтобы совершить сопряжение между компьютером и iPhone, необходимы iOS 14 или более новая версия ОС, активное соединение Bluetooth, компьютер с Windows 11, актуальная версия приложения Phone Link. Ранее функция Phone Link стала доступна владельцам Android-устройств.

В конце марта пользователям Windows 11 дали возможность получать обновления системы вне очереди. Новая настройка позволяет получать апдейты на компьютер максимально быстро — сразу же, как только они вышли.

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Андрей Ставицкий
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