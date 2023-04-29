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03:22, 29 апреля 2023Мир

В Госдепе осудили отказ России в посещении Гершковича

Госдеп выразил разочарование по поводу отказа России в консульском посещении Гершковича
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вашингтон разочарован отказом Москвы в консульском посещении журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут», — сообщил Пател. По его словам, Вашингтон ясно давал понять, что задержанным за границей американским гражданам должен быть предоставлен регулярный консульский доступ.

О том, что российские власти отклонили запрос американского посольства на консульское посещение Гершковича, стало известно 27 апреля . Уточнялось, что такое решение было принято в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совбез ООН.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже: следствие считает, что журналист по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Сам обозреватель свою вину отрицает.

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Марина Совина
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