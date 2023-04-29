Следственный комитет даст правовую оценку инциденту в Варшаве

Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту захвата школы при посольстве в Варшаве

Следственный комитет даст правовую оценку факту захвата здания школы при посольстве России в Варшаве. Соответствующее поручение после инцидента дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — говорится в сообщении.

29 апреля стало известно, что представители мэрии Варшавы с сотрудниками правоохранительных органов ворвались на территорию школы при российском посольстве. После того как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота, польские власти начали выламывать двери.

Ранее советник-посланник дипмиссии в Польше Андрей Ордаш сообщил, что все учителя и сотрудники школы при посольстве покинули здание.

В свою очередь, в МИД России заявили, что Москва жестко ответит на произошедшее. В ведомстве отметили, что считают случившееся провокационной затеей и грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

В марте этого года МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. Уточнялось, что это коснется здания школы при российском посольстве. Еще в одном здании ранее проживали российские дипломаты. Сообщалось, что на данный момент оно не заселено и требует ремонта.

