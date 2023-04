Эксперт назвал четыре лучших упражнения для десятиминутной кардиотренировки

Фитнес-эксперт посоветовал включить приседания с прыжком в программу кардиотренировок

Фитнес-эксперт Тим Лью назвал четыре лучших упражнения для десятиминутной кардиотренировки. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал начать занятие с подъема коленей до уровня груди в положении стоя. Движение необходимо выполнить 20 раз каждой ногой. После этого нужно перейти к бегу на месте с захлестом голени.

Следующее упражнение в программе — 15 глубоких приседаний с прыжком. Завершить тренировку, по словам Лью, можно прыжками с касанием колена локтем. Для этого необходимо, выпрыгивая вверх, дотянуться коленом до согнутой в локте противоположной руки, повторить движение десять раз с каждой стороны. Лью отметил, что тренировку можно сделать круговой и выполнить столько подходов, сколько возможно.

Ранее фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ кардиотренировок. Она включила в рейтинг спринтерский бег, езду на велосипеде, берпи и плавание.