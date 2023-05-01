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18:45, 1 мая 2023Ценности

В Москве откроют выставку работ Вячеслава Зайцева

ТАСС: в Москве откроют выставку-музей с работами модельера Вячеслава Зайцева

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Москве откроют выставку работ модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля. Об этом сообщил президент компании AVM Media Александр Митрошенков, передает агентство ТАСС.

По словам Митрошенкова, экспозиция будет похожа на музей, где люди смогут увидеть «лабораторию мысли» модельера. Он добавил, что обсудил открытие выставки с президентом фонда «Русский Силуэт» Татьяной Михалковой.

Митрошенков рассказал также, что видел Зайцева на 45-м Московском международном кинофестивале несколько дней назад.

Я проводил его до кресла и обратил внимание, что его обычно сильная рука стала такой тонкой и холодной, как у подростка. На меня нашло странное чувство, что это не просто так, когда рука становится такой маленькой, словно человек съежился. Мы расстались тогда, и я не знал, что мы расстались навсегда

Александр Митрошенковпрезидент компании AVM Media

Ранее стало известно, что 30 апреля 85-летнего Вячеслава Зайцева доставили в больницу с желудочным кровотечением. Несколько часов спустя модельер скончался. Его смерть прокомментировали Алла Пугачева, Никас Сафронов, Владимир Познер и другие деятели культуры и общественники.

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Вера Владзиевская
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