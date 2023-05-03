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15:15, 3 мая 2023Россия

Появились подробности о попытке украинских беспилотников атаковать Кремль

SHOT: попытка атаки Кремля украинскими беспилотниками произошла в полтретьего ночи

Кадр: Telegram-канал Shot

Стало известно точное время попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Такие подробности приводит Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, украинские дроны попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в полтретьего ночи.

О том, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Кремль, стало известно в среду, 3 мая. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Президент России Владимир Путин в результате произошедшего не пострадал. В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом.

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Варвара Родикова
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