Появились подробности о попытке украинских беспилотников атаковать Кремль

SHOT: попытка атаки Кремля украинскими беспилотниками произошла в полтретьего ночи

Стало известно точное время попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. Такие подробности приводит Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, украинские дроны попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в полтретьего ночи.

О том, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Кремль, стало известно в среду, 3 мая. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Президент России Владимир Путин в результате произошедшего не пострадал. В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом.