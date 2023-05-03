Выручка российской «дочки» Google упала на 80 процентов

В 2022 году выручка российской «дочки» Google упала на 82%, до 24,2 млрд рублей

По итогам 2022 года выручка российской «дочки» Google упала на 82 процента, со 134,3 до 24,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет компании.

За год чистый убыток ООО «Гугл» снизился на 61 процент в годовом выражении и составил 10,2 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения компании сократился на 65 процентов, до 8,697 миллиарда рублей.

В конце 2021 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Компания стала первой, на кого наложили оборотный штраф, его размер составил 7,2 миллиарда рублей.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы «дочки» Google на полмиллиарда рублей из-за иска телеканала RT о разблокировке доступа к своим каналам на YouTube. В том же месяце компания решила подать на банкротство, объяснив это «невозможностью исполнения денежных обязательств».

Процедура банкротства ООО «Гугл» началась осенью 2022-го. Неисполненные обязательства компании превысили 19 миллиардов рублей, ее активы оценивались в 3,5 миллиарда, еще 1,2 миллиарда рублей были арестованы на счетах фирмы.