Итальянский производитель оборудования для металлургии заявил об уходе из России

Крупный итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli уходит из России

Итальянский производитель Danieli, один из крупных поставщиков оборудования для металлургической промышленности, заявил об уходе с российского рынка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в штаб-квартире компании.

«Danieli в свете развития украинского конфликта продает свое предприятие в России и считает невозможным выполнение новых поставок на российский рынок», — отметил собеседник.

В компании считают, что основные убытки будут связаны в большей степени «с утратой будущих коммерческих возможностей». Представитель компании также рассказал агентству, что деятельность компании приостановлена почти год назад, и она придерживается всех санкционных ограничений.

16 апреля американская газета The Washington Post написала о том, что большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. Отмечалось, что 468 иностранных организаций объявили о планах уйти из страны. Однако только 211 компаний покинули российский рынок.

11 апреля стало известно о том, что японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical задумалась о продаже российского завода в Ярославле. Сообщалось, что стоимостью предприятия уже интересовался ряд компаний.