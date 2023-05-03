Итальянский производитель оборудования для металлургии заявил об уходе из России
Итальянский производитель Danieli, один из крупных поставщиков оборудования для металлургической промышленности, заявил об уходе с российского рынка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в штаб-квартире компании.
«Danieli в свете развития украинского конфликта продает свое предприятие в России и считает невозможным выполнение новых поставок на российский рынок», — отметил собеседник.
В компании считают, что основные убытки будут связаны в большей степени «с утратой будущих коммерческих возможностей». Представитель компании также рассказал агентству, что деятельность компании приостановлена почти год назад, и она придерживается всех санкционных ограничений.
16 апреля американская газета The Washington Post написала о том, что большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. Отмечалось, что 468 иностранных организаций объявили о планах уйти из страны. Однако только 211 компаний покинули российский рынок.
11 апреля стало известно о том, что японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical задумалась о продаже российского завода в Ярославле. Сообщалось, что стоимостью предприятия уже интересовался ряд компаний.