Григорий Лепс отреагировал на смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева

Певец Григорий Лепс назвал скончавшихся Юдашкина и Зайцева великими модельерами

Российский певец Григорий Лепс отреагировал на смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. Исполнитель почтил память художников в своем Telegram-канале.

«Ушли из жизни Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. За три дня Россия потеряла двух гениальных, великих модельеров. Искренние соболезнования родным и близким», — написал артист.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля в московской больнице. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте свое 85-летие, был госпитализирован с кровотечением в желудке.

Ранее российская эстрадная певица Алла Пугачева отреагировала на смерть Зайцева словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все». Позже директор артистки сообщила о ее прилете в Москву, однако призналась, что не знает, посетит ли исполнительница похороны ее другого друга Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.