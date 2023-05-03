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08:35, 3 мая 2023Забота о себе

Мужчина с пенисом в шесть миллиметров назвал свидания и секс настоящей пыткой

New York Post: мужчина с микропенисом рассказал о трудностях в жизни и сексе

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

На форуме Reddit мужчина с пенисом длиной всего шесть миллиметров рассказал о трудностях в сексе и жизни. Его пост, уже удаленный с платформы, цитирует издание New York Post.

По словам мужчины, он никогда не лжет женщинам о размерах своего полового органа, если об этом заходит речь. «В других случаях, когда доходит до секса, я показываю его и надеюсь на лучшее», — рассказал он.

Обладатель микропениса утверждает, что потенциальные партнерши почти всегда остаются разочарованы. «Ходить на свидания, заниматься сексом — это настоящая пытка», — признался он.

Мужчина признал, что доставить удовольствие можно и без полового органа нормального размера. Однако, по его утверждению, подобные ласки ему также даются с трудом, поскольку реакция женщин на его пенис портит настрой.

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Также, продолжил он, размер пениса влияет на его поведение вне постели. В юности мужчина избегал раздевалок в школе, а теперь испытывает сложности на работе и не только. «На работе были неловкие моменты из-за того, как на мне сидят форменные брюки. В туалетах я избегаю писсуаров, жду очереди у кабинки и иногда сажусь, чтобы помочиться», — добавил он. Несмотря на это, мужчина не рассматривает возможность увеличить пенис, поскольку не считает операцию безопасной.

Ранее специалист по отношениям Джессика Алдерсон дала совет девушке, пожаловавшейся на принуждающего ее к сексу парня. По ее словам, при отсутствии сексуального влечения необходимо честно обо всем рассказать партнеру.

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Александра Лисица
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