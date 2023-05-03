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16:41, 3 мая 2023Россия

Пролет дрона мимо Спасской башни Кремля и взрыв попали на видео

Пролет дрона мимо Спасской башни Кремля и взрыв сняли на видео

Пролет беспилотника мимо Спасской башни Кремля попал на видео. Ролик опубликовал сайт «ТВ Центр».

На кадрах видно, как дрон вылетает со стороны Храма Василия Блаженного, пролегает мимо башни и взрывается в небе над куполом Сенатского дворца.

Ранее было опубликовано видео предполагаемой атаки беспилотников на Кремль, снятое с другого ракурса. На нем видно летательный аппарат, взрывающийся при приближении к флагштоку, закрепленному на куполе Сенатского дворца.

Об атаке беспилотников на резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. Президент России Владимир Путин в это время находился в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что атака не повлияет на проведение парада на 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент будет присутствовать на параде, подчеркнул представитель Кремля.

Алан Босиков
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