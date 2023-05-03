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17:37, 3 мая 2023Россия

Песков пообещал уточнить место работы Путина после попытки атаки на Кремль

Песков пообещал сообщить, будет ли Путин работать в Кремле после попытки атаки дронов
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал уточнить, будет ли президент России Владимир Путин работать 4 мая в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщим своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли глава государства работу в своей резиденции в Ново-Огарево или вернется в Кремль.

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О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Песков уточнил, что в момент атаки Путина в Кремле не было, так как он работал в Ново-Огарево.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.

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Никита Абрамов
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