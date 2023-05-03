Назван новый возраст расцвета женской сексуальности

Колумнистка Трейси Кокс: новый пик сексуальности у женщин наступает в 40-50 лет

Секс-колумнистка Трейси Кокс обратила внимание, что пик женской сексуальности наступает после 40 лет. Своими наблюдениями она поделилась в авторской колонке для Daily Mail.

По мнению Кокс, зрелые женщины стали как никогда свободными и раскрепощенными. Теперь сексуальные эксперименты инициируют именно они, а не мужчины. «Сотни и сотни женщин спрашивают меня, как предложить партнеру более авантюрный секс, не подвергаясь осуждению с его стороны. Раньше было наоборот», — утверждает она.

Кокс утверждает, что в 40-50 лет женщины начинают позволять себе то, на что им не хватало смелости в юности. Этот возраст она назвала сроком нового расцвета женской сексуальности. «Годы приносят морщины, но также делают женщин более уверенными в себе. Они больше не стараются понравиться каждому и знают, чего хотят от жизни», — добавила Кокс.

В качестве подтверждения своих слов она привела в пример некоторых женщин, которые рассказывают ей свои истории. Одна из них впервые испытала оргазм в 49 лет, после того, как ее муж ушел к другой женщине, а она попробовала заняться сексом с другим мужчиной. Другие сумели заново разжечь страсть в браке после долгих лет скучной интимной жизни.

Ранее сексолог Екатерина Юшкевич назвала условия хорошего секса. Она посоветовала мужчинам и женщинам старше 50 лет, желающим сохранить активную сексуальную жизнь, тренировать интимные мышцы.