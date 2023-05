Диетолог перечислила варианты здорового завтрака для похудения

Диетолог Лиза Янг посоветовала худеющим есть яйца на завтрак

Завтрак для желающих похудеть должен включать белки для долгого насыщения и клетчатку, которая замедляет пищеварение. Об этом в беседе с изданием Eat This, Not That! рассказала диетолог Лиза Янг.

Специалистка перечислила продукты, которые, по ее мнению, составляют основу здорового завтрака. Первыми в списке оказались куриные яйца, богатые белком, аминокислотами и другими питательными веществами. Диетолог посоветовала худеющим есть их утром, так как даже небольшая порция омлета поможет надолго сохранить чувство сытости.

Второй вариант полезного завтрака для похудения — это овсянка, считает Янг. Крупа является источником растворимой клетчатки, которая по словам диетолога, замедляет пищеварение. Специалистка рекомендовала добавлять в тарелку с овсяными хлопьями горсть свежих ягод. По ее словам, они содержат клетчатку, которая помогает контролировать вес.

Кроме того, Янг предложила заменить выпечку на цельнозерновой хлеб, а в смузи добавлять семена льна или чиа, которые содержат жирные кислоты омега-3. «Льняное семя содержит как нерастворимую, так и растворимую клетчатку, которая очень важна для здоровья кишечника. Нерастворимая клетчатка в льняном семени помогает уменьшить запоры и способствует здоровой дефекации», — заключила диетолог.

