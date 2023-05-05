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19:42, 5 мая 2023Культура

Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни

Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни Let's Get It On

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Британский певец Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

В сентябре прошлого года музыканта обвинили в плагиате из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой якобы были заимствованы из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Подавшая иск компания Structured Asset Sales обладала частичными правами на композицию и потребовала взыскать с Ширана 100 миллионов долларов.

В результате суд встал на сторону артиста. «Мы провели последние восемь лет, обсуждая две песни с невероятно разными лирикой и мелодиями… Эти аккорды распространены как строительные блоки, которые использовались для создания музыки задолго до написания Let’s Get It On, и будут использоваться после того, как мы уйдем [из жизни]. Никто не владеет ими так же, как и никто не владеет голубым цветом», — отметил Эд Ширан в своем заявлении.

После оглашения решения исполнитель признался в расстройстве из-за того, что «подобные необоснованные обвинения допускаются до суда».

Ранее французская актриса Ева Грин одержала победу в суде против киностудии White Lantern, занимавшейся производством неснятого фильма «Патриот» с ее участием.

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Анастасия Астахова
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