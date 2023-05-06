Миронов прокомментировал сообщения о взрыве машины Прилепина

Миронов назвал спланированным терактом взрыв машины Прилепина в Нижегородской области

Взрыв машины писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина в Нижегородской области является спланированным и организованным терактом. Об этом заявил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО», — сообщил лидер партии.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».