Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 6 мая 2023Россия

Миронов прокомментировал сообщения о взрыве машины Прилепина

Миронов назвал спланированным терактом взрыв машины Прилепина в Нижегородской области

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Взрыв машины писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина в Нижегородской области является спланированным и организованным терактом. Об этом заявил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО», — сообщил лидер партии.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске «Ахмату»
Роналдиньо обратился к критикам Месси
Миронов прокомментировал сообщения о взрыве машины Прилепина
В Израиле создали секретную подлодку-беспилотник
Захарова прокомментировала информацию о взрыве машины Прилепина
Описана обстановка в Нижнем Новгороде после покушения на Прилепина
Раскрыта мощность заложенной под машину Прилепина бомбы
Состояние Прилепина после взрыва автомобиля уточнили
СКР возбудил дело после взрыва машины с Прилепиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.