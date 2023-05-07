Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 7 мая 2023Россия

Стало известно о диверсии на железной дороге в Челябинской области

SHOT: диверсанты попытались поджечь оборудование на железной дороге в Челябинской области

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области, чтобы вывести из строя оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Возгорание заметили в ночь на 7 мая в 20 километрах от Магнитогорска, на перегоне Супряк — Цемзавод. Экстренные службы оперативно приехали на место возгорания. В настоящий момент правоохранители проводят поиски поджигателей.

Также стало известно, что на месте нашли черную балаклаву, а оба подожженых релейных шкафа были вскрыты, замки сломаны.

2 мая неизвестные подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате диверсии с путей сошли порядка 20 вагонов грузового поезда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении распоряжения о поставках боеприпасов ЧВК «Вагнер»
В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину
Пригожин раскрыл позицию вагнеровцев о переходе в другие подразделения
Волочкова назвала Мальдивы своей дачей
Гол Дзюбы признали лучшим в РПЛ в апреле
В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа
Умер актер из «Убойной силы»
Стало известно о диверсии на железной дороге в Челябинской области
Российского полицейского заподозрили в получении взятки коньяком от коллеги
Оппозиционная партия «Шор» рассказала о задержании руководителей избирштаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.