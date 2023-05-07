В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

МВД: подозреваемый во взрыве машины Прилепина при задержании заявил, что ловил куропаток

Заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции МВД России по Семеновскому городскому округу Екатерина Сиротина раскрыла подробности задержания подозреваемого в покушении и взрыве машины писателя и политика Захара Прилепина. Видеозапись с рассказом полицейских опубликовал в Telegram-канале портал «МВД Медиа».

Сотрудница полиции отметила, что около полудня 6 мая в отделе объявили план-перехват, после чего она с коллегами, участковым майором Александром Соколовым и лейтенантом Дмитрием Воеводиным поехали в сторону деревни Козлово.

Соколов отметил, что по дороге вблизи лесного массива навстречу правоохранителям шел человек, который сразу вызвал подозрения. Его коллега Воеводин добавил, что мужчина заявил о ловле куропаток на пруду.

«Изначально данный человек говорил нам вещи, которые не является действительностью: что он на пруду ловил куропаток. Но на данном участке озера не было. Куропаток там, соответственно, тоже не было», — рассказал полицейский.

Сотрудники МВД проверили документы у мужчины, выяснилось, что у него два паспорта, российский и украинский. После беседы подозреваемый сознался, после чего его на автомобиле доставили в отдел полиции.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина. По словам мужчины, в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Он признался, что в 2022 году заехал на территорию России с целью ликвидации писателя.

Подозреваемый рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. После этого он скрылся с места происшествия, а позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов в другом населенном пункте.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

