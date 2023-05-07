Ottawa Sun: канадский певец The Weeknd захотел купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Канадский певец Эйбел Макконен, более известный под псевдонимом The Weeknd, захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Об этом стало известно Ottawa Sun.

По информации издания, исполнитель присоединится к заявке миллиардеров из Торонто Джеффри и Майкла Кимела из компании Harlo Capital Group. Он выразил готовность взять на себя часть финансовых обязательств.

Ранее стало известно о желании американского исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg) купить канадскую команду. Он присоединился к заявке предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса. Также на приобретение «Оттавы» претендует канадский актер Райан Рейнольдс и компания Remington Group.

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают возможность продажи команды.