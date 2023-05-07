В Госдуме назвали цель организованных Украиной терактов

Володин: цель терактов, организованных Украиной, запугать и уничтожить говорящих правду

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал цель терактов, организованных Украиной. По его словам, она заключается в том, чтобы «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду».

Политик напомнил, что украинским режимом были организованы убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина.

По мнению Володина, с помощью Украины США и Европейский союз (ЕС) делаю все, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения в России, которые защищают национальные ценности.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Сегодня на Украине все чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Зеленский и его подручные борются с этим всеми способами», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что многие теракты были предотвращены ФСБ, в частности покушения на журналистов Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, главу Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко, председателя парламента Крыма Владимира Константинова.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

