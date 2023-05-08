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00:09, 9 мая 2023Спорт

Эксперт рассказал о пятиминутной тренировке для избавления от жира в зоне живота

Фитнес-тренер Юнг назвал три упражнения для избавления от жира в зоне живота

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Фитнес-эксперт Энтони Юнг рассказал о пятиминутной тренировке для избавления от жира в зоне живота. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Комплекс состоит их трех упражнений. Тренер отметил, что их необходимо выполнять по круговой системе в комфортном темпе, делая столько подходов, сколько возможно. Для отслеживания времени он предложил установить таймер на пять минут.

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Начать занятие Юнг рекомендовал с выпадов назад со сгибанием колена до угла 90 градусов — по шесть раз на каждую ногу. Специалист отметил, что для повышения эффективности тренировки можно взять в руки гантели или другие утяжелители.

Далее, по словам тренера, необходимо выполнить отжимания с усложнением. «Опустившись до нижней точки, вытяните одну руку вперед. Задержитесь в этом положении на мгновение, поставьте руку на пол и совершите подъем. Выполните движение с другой стороны, затем повторите по четыре раза», — пояснил Юнг. Он добавил, что вытянутую руку можно положить на скамейку или коробку, чтобы облегчить нагрузку.

Завершить комплекс эксперт посоветовал прыжками с разведением рук и ног в течение 20 секунд. «Подпрыгните, поднимая обе руки над головой и разводя в стороны ноги более, чем на ширину плеч. Совершите еще один прыжок, сводя ноги и опуская руки в исходное положение», — объяснил Юнг.

Ранее тренер Майк Боул раскрыл секреты избавления от жира в области живота. Он посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц. Наиболее эффективными Боул назвал отжимания, подтягивания, выпады, приседания и становую тягу с гантелями.

Андрей Стрельцов
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