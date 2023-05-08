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20:32, 8 мая 2023Россия

В Тюменской области признали сложной обстановку с пожарами в регионе

Губернатор Тюменской области Моор признал сложной обстановку с пожарами в регионе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что обстановка с природными пожарами в регионе остается сложной, понадеявшись на отсутствие сильного ветра и призвав жителей «не осложнять работу» пожарным. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Если не повторится шквалистый ветер, как это было 7 мая, то пожарные постепенно смогут укротить стихию. Наша с вами задача — не осложнять им работу», — указал глава региона, попросив тюменцев не поджигать сухую траву, не сжигать мусор, не разводить костры и не ходить в лес.

Он также рассказал об увеличении сил для тушения огня — прибывшем вертолете Ка-32 для сбросов воды, 25 пожарных-десантниках, которые приедут из Архангельска. Также региону помогают пожарные из Оренбургской области, Республики Татарстан и Волжского спасательного центра — всего 170 человек и 25 единиц техники.

Наиболее сложная обстановка, по словам Моора, сложилась у поселка Богандинский, деревень Красный Яр, Криводаново, Речкино, Коняшино, сел Муллаши и Успенка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области более 120 строений оказались уничтожены в связи с природными пожарами. Кроме того, из-за пожаров начали эвакуацию сразу из семи населенных пунктов региона. В области введен режим ЧС.

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Антон Похиляк
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