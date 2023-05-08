Стало известно о готовности России перейти в наступление в Запорожской области

Балицкий заявил, что Россия готова сдержать натиск противника и перейти в наступление

Стало известно о готовности российских сил перейти в наступление в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Все, 58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление, я сегодня говорю о нашем наступлении, потому что сил и средств у нас достаточно», — заявил он.

7 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о вероятности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие дни. При этом чиновник подчеркнул, что российские войска, так же как и противник, готовы к активизации боевых действий.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.