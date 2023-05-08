Арестован третий фигурант дела о падении карусели в Оренбурге

Суд арестовал на два месяца третьего фигуранта по делу о падении карусели в Оренбурге

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца третьего фигуранта дела о падении в городском парке карусели. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

«Третьему обвиняемому по делу о падении аттракциона — руководителю ООО "Винтаж" С. Тарану — постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23», — говорится в заявлении.

Фигурантами дела стали руководители коммерческих организаций и лицо, которое занималось установкой и эксплуатацией аттракциона.

О задержании руководителей коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке, где рухнула карусель, сообщалось 7 мая. Уточнялось, что речь идет о компаниях «Аттракцион-сервис» и ООО «Винтаж».

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион «Вихрь», на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних.