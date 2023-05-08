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16:26, 8 мая 2023Мир

В Швейцарии возбудили почти 30 дел за попытки обойти санкции против России

SECO: в Швейцарии возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Швейцарии возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против России, 14 из которых уже завершены, сообщила в интервью газете Tages-Anzeiger глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

Она уточнила, что всего было зафиксировано 130 подозрительных случаев. В 36 из них возбуждения дел удалось избежать, по 29 дела были заведены, по остальным возможным попыткам обхода санкций пока ведется расследование.

Будлигер-Артиеда также заявила, что, хотя Швейцария не является членом «Большой семерки» и Международной группы по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), страна организовала «хорошее сотрудничество на техническом уровне» с этими структурами даже без присоединения к ним. Глава SECO подчеркнула, что Швейцария продолжит и дальше «активизировать это сотрудничество».

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет в международной политике, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. Представитель SECO Эрвин Боллинджер заявил, что в рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов).

При этом швейцарское издание SonntagsZeitung сообщало, что банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). По данным СМИ, всего в стране задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств.

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Софья Ермакова
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