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17:06, 9 мая 2023Спорт

Отец Месси прокомментировал новость о решении игрока играть в Саудовской Аравии

Отец Месси заявил, что игрок не согласовал контракт ни с одним клубом на сезон-2023/2024

Фото: Carl Recine / Reuters

Отец аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Хорхе прокомментировал новость о решении игрока играть в Саудовской Аравии. Его слова приводит talkSPORT.

«Ни с одним клубом абсолютно ничего не согласовано на следующий сезон. Мы примем решение в конце сезона. Ничего не подписано, не согласовано, устно не оговорено», — заявил Месси-старший.

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Ранее 9 мая появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт. При этом не было сказано, с какой именно командой форвард заключит соглашение.

8 мая сообщалось, что форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», однако только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». 3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола».

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
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