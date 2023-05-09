Баскетболист ЦСКА Швед записал видеообращение после избиения

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после нападения

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед записал видеообращение к игрокам и болельщикам после избиения. Спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед. Он также поблагодарил всех за помощь и поддержку.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.