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11:59, 10 мая 2023Мир

Боррель опроверг слова Столтенберга о согласии НАТО принять Украину

Боррель: решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от Столтенберга, а от членов блока

Фото: Johanna Geron / Reuters

Финальное решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс не обсуждается, оно будет зависеть не от воли генсека Йенса Столтенберга, а от членов западного оборонного блока. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

«[Вступление Украины в состав блока] зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса, и [сейчас этот вопрос] не обсуждается», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира. «Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации в его блоге.

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины.

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Виктория Кондратьева
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