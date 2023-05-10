Генерал-майор ВВС Греции Христу назвал перенос боев ВСУ в города с жителями преступлением

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что власти Украины совершили большую ошибку в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Христу назвал перенос боев Вооруженными силами Украины (ВСУ) в города с жителями преступлением. «Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве», — обвинил он Киев.

По словам греческого военного, во время Второй мировой войны малое число боев проходило в городах с населением. В противном случае большинство жителей покидали свои дома.

«Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь, и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — отметил он.

Христу добавил, что подобные действия запрещены международными законами ведения войны. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский совершает преступление против народа страны с тысячами жертв среди мирного населения. Генерал добавил, что международное сообщество не реагировало на обстрел городов украинскими войсками в течение восьми лет.

Ранее Христу оценил шансы Украины на успешное контрнаступление. По его мнению, у Киева они отсутствуют. «Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить», — спрогнозировал он.