Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:55, 10 мая 2023Экономика

Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для европейских стран

Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для стран Европы

Фото: Pixabay

Европейские страны пострадали от повышения цен на нефть со стороны Ирака и Саудовской Аравией, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что цена на нефть Basrah Medium, которую Багдад установил на июнь, стала самой высокой за последний год. Эр-Рияд также принял решение о повышении цены на черное золото для Европы. При этом, по данным издания, цена на энергоресурс для азиатских стран осталась на стабильно уровне, либо снизилась в сравнении с ценами в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что крупнейшая польская нефтяная компания Orlen теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти. Глава компании Даниэль Обайтек рассказал, что в настоящее время в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель. При этом Обайтек подчеркнул, что такова рыночная стоимость отказа от поддержки России — она распространяется на все компании, придерживающиеся подобной политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали количество готовых к контрнаступлению бойцов ВСУ
Пентагон назвал сроки запуска спутников для слежения за гиперзвуковым оружием
Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для европейских стран
Уволившийся с Fox News Такер Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter
Стало известно об отказе США поставлять ВСУ ракеты большой дальности
Невролог раскрыл неожиданную причину головной боли
Байден раскрыл последствия возможного дефолта в США
Байден высказался о необходимости избежать дефолта в США
Порнозвезда из Великобритании оказалась девственницей
На Западе раскрыли уязвимость переданных Украине американских ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.