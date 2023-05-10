Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 10 мая 2023Бывший СССР

Президент Грузии выступила против русскоязычных детских садов в стране

Президент Грузии выступила против русскоязычных детских садов, назвав страну толерантной
СюжетВизы в Европу:

Фото: РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране нельзя открывать русскоязычные детские сады, передает ТАСС. При этом, по ее словам, Грузия является толерантной страной.

«Мы очень толерантная страна, мы всех принимаем, и это проявилось более чем за годовой период. Но есть то, чего не должно происходить в стране. Нельзя, чтобы открывались русскоязычные детские сады, в которых не будет обязательным в равной степени обучение грузинскому языку детей, которые сегодня живут в Грузии», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Как заявили в министерстве иностранных дел (МИД) России, это сделано для облегчения контактов жителей двух стран.

Вскоре после этого президент Грузии призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. По ее мнению, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян
В Бельгии разрешили разблокировать активы российского инвестора
Арестович заявил об увеличении числа русскоговорящих киевлян
ЦРУ уличили в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России
При обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта в Курской области
Врач назвал способ защититься от некоторых видов рака
В Пакистане арестовали бывшего главу МИД и экс-премьера
Радикалы из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю
Европа и США приготовились к массовому наплыву туристов
Стало известно о взаимодействии генерала Суровикина с ЧВК «Вагнер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.