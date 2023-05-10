Президент Грузии выступила против русскоязычных детских садов в стране

Президент Грузии выступила против русскоязычных детских садов, назвав страну толерантной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране нельзя открывать русскоязычные детские сады, передает ТАСС. При этом, по ее словам, Грузия является толерантной страной.

«Мы очень толерантная страна, мы всех принимаем, и это проявилось более чем за годовой период. Но есть то, чего не должно происходить в стране. Нельзя, чтобы открывались русскоязычные детские сады, в которых не будет обязательным в равной степени обучение грузинскому языку детей, которые сегодня живут в Грузии», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Как заявили в министерстве иностранных дел (МИД) России, это сделано для облегчения контактов жителей двух стран.

Вскоре после этого президент Грузии призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. По ее мнению, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине.