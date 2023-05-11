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11:40, 11 мая 2023Спорт

Еще один легионер клуба РПЛ заявил о желании получить российское гражданство

Сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство
Никола Антич

Никола Антич. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство. Его слова передает Sport24.

29-летний легионер отметил, что еще один паспорт никак ему не помешает. «[Игроки "Зенита"] Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — добавил он.

Антич выступает за подмосковный клуб с февраля 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

24 февраля стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Также анонсировал получение паспорта России эквадорский игрок «Сочи» Кристиан Нобоа.

Дарья Коршунова
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