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13:10, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о телерадиокомпании «Мир»

Парламент Молдавии одобрили денонсацию соглашений о телерадиокомпании «Мир»

Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о создании и деятельности телерадиокомпании «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«Проект решения о денонсации ряда договоров о создании и деятельности межгосударственной телерадиокомпании "Мир" одобрен голосами 56 депутатов [из 101]», — заявил председатель парламента Игорь Гросу. Уточняется, что решение парламента должна одобрить президент страны Майя Санду.

Таким образом Молдавия планирует денонсировать Соглашение о создании Межгосударственной телерадиокомпании (МТРК), подписанное в 1992 году, и Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности телерадиокомпании «Мир», подписанное в 1993 году.

В конце апреля стало известно, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Сообщалось, что приказ об ограничении порталов был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи для немедленной блокировки доступа пользователей из Молдавии к этим сайтам.

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22 марта СИБ Молдавии потребовала заблокировать сайты российского агентства Sputnik за «распространение ложной информации».

В декабре 2022 года Игорь Гросу призвал запретить в республике домен .ru. По его мнению, в России нет хозяйствующего субъекта, который бы не находился в подчинении у российских спецслужб.

16 декабря стало известно, что в республике приостановили лицензии целого ряда русскоязычных телеканалов, таких как «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ». Решение объяснили тем, что указанные телеканалы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.

«Мир» — межгосударственная телерадиокомпания, которая была создана в 1992 году после распада СССР Соглашением глав государств-участников СНГ в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией.

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Олег Давыдов
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