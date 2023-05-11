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14:17, 11 мая 2023Россия

В части российского региона отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

В Ревде Свердловской области отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

Фото: Landon Parenteau / Unsplash

В части Свердловской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный 7 мая из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление подписала глава городского округа Ревда Татьяна Клепикова 11 мая, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Местные власти в то же время уточнили, что очаги пожаров остаются на территории урочища Козыриха и в поселке Ледянка. Они локализованы, проводится проливка кромки и отдельных очагов. Но угроза возникновения природных пожаров остается очень высокой, поскольку прогнозируется сухая и ветреная погода.

6 мая губернатор российского региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. Вечером того же дня в поселке Первомайский сгорели два склада с порохом. Смог 9 мая дошел до Екатеринбурга.

В конце апреля в Свердловской области в результате пожаров сгорело около 180 строений, преимущественная часть которых — жилые. Больше всего пострадало село Сосьва. На кадрах, опубликованных с места, видно, что дома буквально сгорели дотла.

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Евгения Куликова
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