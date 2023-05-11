Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:52, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Соловьев возмутился приезду Пугачевой в Россию

МК: Владимир Соловьев возмутился приезду Аллы Пугачевой в Россию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приезду Аллы Пугачевой в Россию. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

Он высказал недовольство тем, что что певицу «пустили назад», а многие ее тепло приветствовали. «По телевизору ее еще покажите. (…) Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь», — заявил он.

Соловьев начал критиковать Пугачеву, уехавшую в Израиль вскоре после начала спецоперации, в конце августа. «Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? (…) Вернулась, чтобы детей в школу отправить?» — говорил ведущий в одном из выпусков своего шоу. Также он потребовал от певицы раскрыть источники доходов в 1990-е годы, заявив, что она получала деньги за поддержку «разнообразных политических кандидатов», не платя с них налогов.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно в среду, 3 мая. Позже источники из окружения звезды поведали, что артистка прилетела в столицу на рейсовом самолете и сразу из аэропорта направилась в свой загородный особняк.

Позднее Пугачеву увидели на церемонии прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным в Траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание пришли также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты Клара Новикова, Бедрос Киркоров, Олег Газманов и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил об изучении западного оружия в ходе спецоперации
В США оценили вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов
Соловьев возмутился приезду Пугачевой в Россию
16-летняя дочь Глюкозы заявила о желании жить в «однушке» без родителей
Экс-глава «Мотор сич» попросил включить его в список обмена с Россией
Украине предсказали возможную потерю ближайшего союзника
В Москве арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке
«Путешественник во времени» назвал год отречения Карла III от престола
В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций
Губернатор российского региона отреагировал на информацию о призывах рыть окопы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.