Соловьев возмутился приезду Пугачевой в Россию

МК: Владимир Соловьев возмутился приезду Аллы Пугачевой в Россию

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приезду Аллы Пугачевой в Россию. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

Он высказал недовольство тем, что что певицу «пустили назад», а многие ее тепло приветствовали. «По телевизору ее еще покажите. (…) Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь», — заявил он.

Соловьев начал критиковать Пугачеву, уехавшую в Израиль вскоре после начала спецоперации, в конце августа. «Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? (…) Вернулась, чтобы детей в школу отправить?» — говорил ведущий в одном из выпусков своего шоу. Также он потребовал от певицы раскрыть источники доходов в 1990-е годы, заявив, что она получала деньги за поддержку «разнообразных политических кандидатов», не платя с них налогов.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно в среду, 3 мая. Позже источники из окружения звезды поведали, что артистка прилетела в столицу на рейсовом самолете и сразу из аэропорта направилась в свой загородный особняк.

Позднее Пугачеву увидели на церемонии прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным в Траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание пришли также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты Клара Новикова, Бедрос Киркоров, Олег Газманов и модный эксперт Эвелина Хромченко.