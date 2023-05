73-летний певец Лайонел Ричи назвал секс секретом молодости

Певец Лайонел Ричи признался, что выглядеть молодо ему помогает не пластика, а секс

73-летний исполнитель хитов Hello и All Night Long Лайонел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова, о том, что выглядеть молодо ему помогает не пластика, а секс приводит издание Daily Mail.

Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои почтенные годы.

Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции. Однако он развеял слухи вокруг того, почему его внешность практически не меняется на протяжении полувека его карьеры.

«Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду, — цитирует издание музыканта. — Я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня».

Вода, сон, не слишком много красного мяса и пот. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца Лайонел Ричи певец, актер

Музыкант обратил особое внимание на то, что по-прежнему активен в спальне, и это помогает поддерживать форму.

Лайонел Ричи снялся в 54 фильмах, написал музыку к 39 фильмам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню Say you, Say me к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл знаменитый танцовщик Михаил Барышников. В России музыкант известен хитами Hello, All Naght Long и другими.

