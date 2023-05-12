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13:28, 12 мая 2023Мир

В Кремле заявили о готовности к накачиванию Украины западным оружием

Песков заявил, что Россия готова к продолжению накачивания Украины западным оружием

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Накачивание Украины западным оружием продолжится, но Россия к этому готова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 12 мая.

«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо», — отметил официальный представитель Кремля, уточнив, что Россия к этому готова.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию позднее подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

Комментируя поставки Лондоном ракет дальнего радиуса действия Киеву, Песков пояснил, что Россия негативно относится к вероятности этих поставок и готова адекватно ответить.

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Семен Александров
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