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15:56, 12 мая 2023Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогерши Блиновской

Мосгорсуд 22 мая рассмотрит жалобу на домашний арест блогерши Блиновской по делу о налогах
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Мосгорсуд назначил на 22 мая рассмотрение жалобы на домашний арест блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, который избрал ей меру пресечения.

4 мая стало известно, что защита блогерши обжаловала решение суда. Адвокаты просят изменить домашний арест на запрет определенных действий.

28 апреля Пресненский суд поместил Блиновскую в ее загородный коттедж под домашний арест, запретив пользоваться мобильной связью и интернетом. На допросе у следователя она полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию 27 апреля. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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