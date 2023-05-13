Раненый при обстреле Луганска депутат рассказал о состоянии пострадавших детей

Депутат Водолацкий: раненые при обстреле Луганска дети в удовлетворительном состоянии

Раненый при обстреле Луганска депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей. Его слова приводит ТАСС.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — заявил парламентарий.

По его словам, он получил ранение во время помощи детям. Водолацкий добавил, что находится в нормальном состоянии.

О ранении депутата Госдумы и шестерых детей при обстреле Луганска ранее сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Парламентарий назвал подлым удар по городу. Он рассказал, что получил ранение, когда оказывал помощь пострадавшим. По его словам, они с военкором Евгением Лисицыным оказались первыми «возле горящих строений, обрушенных зданий», услышали крики о помощи и отправились помогать вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

