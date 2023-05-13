Легкомоторный самолет разбился в граничащем с Россией районе Литвы

Легкомоторный самолет разбился в Юрбаркском районе Литвы, граничащем с Россией

Легкомоторный самолет разбился в Юрбаркском районе Литвы, который граничит с территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент местной полиции.

В ведомстве отметили, что местные жители вытащили из-под обломков самолета тело 58-летнего пилота-любителя. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские — они выяснят причины падения легкомоторного самолета.