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16:40, 13 мая 2023Бывший СССР

Легкомоторный самолет разбился в граничащем с Россией районе Литвы

Легкомоторный самолет разбился в Юрбаркском районе Литвы, граничащем с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Легкомоторный самолет разбился в Юрбаркском районе Литвы, который граничит с территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент местной полиции.

В ведомстве отметили, что местные жители вытащили из-под обломков самолета тело 58-летнего пилота-любителя. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские — они выяснят причины падения легкомоторного самолета.

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Варвара Кошечкина
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